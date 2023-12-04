Eskişehir'de İş ve Sosyal Girişimcilik Seminerleri Başladı

Eskişehir'de Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Şubesi (TÜGİAD) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğinde düzenlenen 'İŞ'TE ESTÜ' başlığında İş ve Sosyal Girişimcilik Seminer serisi başladı.

TÜGİAD ile ESTÜ öğrencileri iş hayatına hazırlamak, eğitim almalarını sağlamak ve çeşitli bağlantılar kurmalarına yardım etmek için 'İŞ'TE ESTÜ' başlığında İş ve Sosyal Girişimcilik Seminer serisi hazırladı. Ana eğitmenliğini TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin'in yaptığı 6 haftalık eğitim programında TÜGİAD üyesi iş insanlarının da öğrenciler ile bir araya geleceği belirtildi. Düzenlenen eğitim serisi Eskişehir'de bir üniversite ile iş insanları tarafından hazırlanmasıyla bir ilk olma özelliği taşırken, öğrencileri hem iş hayatına hazırlamayı hem de alanlarında başarılı iş insanları ile iletişim ağı oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca program sonunda katılım şartını yerine getiren öğrencilere TÜGİAD Akademi 'den sertifika verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR