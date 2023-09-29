Eskişehir'de İhracat Yüzde 23,6, İthalat Yüzde 17,1 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eskişehir'de ihracat yüzde 23,6, ithalat ise yüzde 17,1 arttı. Eskişehir'de 2023 Ağustos ayında ihracat 131 milyon 793 bin dolar, ithalat ise 102 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eskişehir'de ihracat yüzde 23,6, ithalat ise yüzde 17,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eskişehir'de 2023 Ağustos ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 23,6 artarak 131 milyon 793 bin dolar, ithalat yüzde 17,1 artarak 2023 Ağustos ayında 102 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti.
Ülke genelinde ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 arttı, ithalat yüzde 6,9 azaldı. - ESKİŞEHİR