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Eskişehir'de İhracat Yüzde 23,6, İthalat Yüzde 17,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eskişehir'de ihracat yüzde 23,6, ithalat ise yüzde 17,1 arttı. Eskişehir'de 2023 Ağustos ayında ihracat 131 milyon 793 bin dolar, ithalat ise 102 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti.