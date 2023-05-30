Eskişehir'de İhracat ve İthalat Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'de ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından alınan bilgilere göre, Eskişehir'de ise 2023 Nisan ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 azalarak 107 milyon 290 bin dolar, ithalat yüzde 11,9 azalarak 2023 Nisan ayında 88 milyon 87 bin dolar olarak gerçekleşti. - ESKİŞEHİR