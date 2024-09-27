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Eskişehir'de İhracat ve İthalat Artışı

Eskişehir'de İhracat ve İthalat Artışı
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TÜİK, Ağustos 2024 itibarıyla Eskişehir'de ihracatın yüzde 5,0, ithalatın ise yüzde 10,6 oranında arttığını açıkladı. Genel ticaret verilerine göre ülke genelinde ihracat yüzde 2,3 artarken, ithalat ise yüzde 10,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ağustos ayında ihracatın yüzde 5,0, ithalatın ise yüzde 10,6 oranında arttığını açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. Yayınlanan 'Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2024' verilerine göre; yurt genelinde ihracat 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat da yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ise ağustos ayında ihracat yüzde 5,0, ithalat yüzde 10,6 oranında artış gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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