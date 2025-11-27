Eskişehir'de İhracat ve İthalat Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ihracatın yüzde 2,9 artarak 153 milyon 236 bin dolar, ithalatın da yüzde 15,3 artarak 131 milyon 739 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı 2025 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı. Eskişehir'de 2025 Ekim ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9 artarak 153 milyon 236 bin dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 131 milyon 739 bin dolar olarak gerçekleşti. Yurt genelinde ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 arttı. - ESKİŞEHİR