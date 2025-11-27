Haberler

Eskişehir'de İhracat ve İthalat Artış Gösterdi

Güncelleme:
TÜİK, 2025 Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Eskişehir'de ihracat yüzde 2,9 artarak 153 milyon 236 bin dolar, ithalat ise yüzde 15,3 artarak 131 milyon 739 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de ihracatın yüzde 2,9 artarak 153 milyon 236 bin dolar, ithalatın da yüzde 15,3 artarak 131 milyon 739 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı 2025 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı. Eskişehir'de 2025 Ekim ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9 artarak 153 milyon 236 bin dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 131 milyon 739 bin dolar olarak gerçekleşti. Yurt genelinde ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 arttı. - ESKİŞEHİR

