Eskişehir'de Gömlek Satıcıları Kışlık Gömlek Fiyatlarının Geçen Yıla Yakın Olduğunu Belirtiyor

Eskişehir'de gömlek satıcıları kış aylarının yaklaşması ile raflarını yenilerken, fiyatların geçtiğimiz yıla yakın olduğunu belirtiyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte giyim sektöründe çalışan esnafın hazırlıkları başladı. Yazlık kıyafetleri dükkanlarının raflarından indiren esnaf, kışlık giysileri depolarından çıkarıp satışa sunmaya hazırlanıyor. Yazlık kısa ve uzun kollu gömlekler yavaş yavaş yerini kışlık gömleklere bırakıyor.

"Kışlık gömlek fiyatları aşağı yukarı geçen yılki fiyatlara yakın"

Bu gömlekler ise 500 ila 550 TL arasında satılıyor. Eskişehir'de bir dükkanda gömlek satıcısı olan Veli Önkal, yazlık gömleklerle kışlık gömlekleri raflarında yer değiştirmeye başladıklarını ifade etti. Bu seneki kışlık gömlek fiyatlarının geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu ifade eden Veli Önkal, "Bir hafta 10 gün sonra havalar iyice soğumaya başlayınca vatandaşların kışlık gömleklere yönelme durumu olacaktır. Bu tür gömleklere rağbet var. Piyasada kaliteli mal satıcıları işlerinden umutlu. Kışlık gömlek fiyatları aşağı yukarı geçen yılki fiyatlara yakın ve 500-550 lira civarında. Yeni ürün geldiğinde fiyatlarda biraz artış olacaktır, ama onları müşterilerimize elimizden geldiği kadar yansıtmamaya çalışacağız" dedi. - ESKİŞEHİR