Eskişehir'de Geçtiğimiz Yıl 1.996 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de geçtiğimiz yılın aralık ayında bin 996 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ülke genelinde 2023 yılı Aralık ayında satılan konut sayıları açıklandı. Yayımlanan verilere göre Eskişehir'de 2023 Aralık ayında bin 996 konut satıldı. Paylaşılan verilerde, 2023 yılında ülke genelindeki satılan konut sayısının 1 milyon 225 bin 926 olduğu açıklanırken, yabancı uyruklulara satılan konut sayısının 35 bin 5 olduğu belirtildi. Ayrıca, en çok konut satışının 10 bin 560 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldığı bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR