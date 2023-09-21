Eskişehir'de Fotoğrafçılar Taban Fiyatları Belirledi

Eskişehir'de fotoğrafçılık yapan yaklaşık 30 esnaf, 2024 yılı düğün sezonu erken rezervasyonlarında uygulanacak taban fiyatları belirlemek için bir araya geldi. Toplantıda, müşterilere sunulacak hizmetler için erken rezervasyon fiyatları üzerine görüşmeler yapıldı ve taban fiyat listesi hazırlandı.

Eskişehir'de fotoğrafçılık yapan yaklaşık 30 esnaf bir araya gelerek 2024 yılı düğün sezonu erken rezervasyonlarında uygulanacak taban fiyatların belirlemeleri için toplantı yaptı.

Kent genelinde fotoğrafçılık ile uğraşan esnaf grubu, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla bir araya geldi. Yaklaşık 30 fotoğrafçının katılım sağladığı toplantıda, 2024 yılı düğün sezonunda uygulanacak olan taban fiyatlar belirlendi.

Rekabeti esnaf için zararlı hale getirmek yerine kar ettirmek için bir araya gelen fotoğrafçılar, müşterilerine sunacakları düğün fotoğrafı çekimi, albüm baskısı, klip çekimi, video çekimi gibi hizmetler için erken rezervasyon fiyatları üzerine görüşme gerçekleştirdi. Maliyet, gider ve amortisman rakamlarının göz önüne alındığı toplantıda, müşterilerine karşı eşit fiyat sunabilmeyi hedefleyen fotoğrafçı esnafı, taban fiyat listesi hazırladı. - ESKİŞEHİR