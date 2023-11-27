Eskişehir'de Esnaf Kömür Sobalarını Satışa Çıkarıyor

Eskişehir'de esnaf havanın soğumasıyla kömür sobalarını satışa çıkarırken, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların daha ilgili olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de soba satan esnaf kış hazırlıklarını tamamladı. Odunpazarı ilçesinde 28 yıldır sobacılık yapan Gökhan Duru, sobalar hakkında bilgi verdi. Duru, son dönemde eskisi gibi dört köşe denilen halk tipi sobalara nazaran genellikle kuzine tarzı sobaların tercih edildiğini ifade etti. Bu sobaların tercih edilme nedeninin aynı zamanda fırın olarak kullanabilmesi olduğunu belirten Duru, vatandaşların bu sobalara yöneldiğini söyledi. Sobaların fiyatının 2 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar çıktığını ifade eden esnaf Duru, özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini dile getirdi. Kent merkezinde neredeyse her evde bulunan doğal gaz nedeniyle sobalara ihtiyaç kalmadığından bahseden Duru, soba yakarken bacanın önemli rol oynadığını da belirtti.

"2 bin liralık ürünün dayanma süresiyle 5-6 bin liralık ürünün süresi bir değil"

Genellikle kuzine tarzı sobalar tercih edildiğini belirten Duru, "Şu anda artık 4 köşe dediğimiz halk tipi sobalar değil de genellikle kuzine tarzı ürünler hem fırını kullanabiliyor hem içerisini ısıtıyor. Bir de üstünde çay ısıtılıp, yemek yapılabiliyor. En çok tercih edilen ürünler kuzine tipi. Ayrıca yazlık türü yerlerde kış bahçesi olayları olduğundan orada genellikle şömine tarzı ürünler gidiyor. 2 bin liralık ürünün dayanma süresiyle 5-6 bin liralık ürünün dayanma süresi bir değil. Birisi bir sene giderse diğeri 3 sene. Mesela 5 senede dayanan ürün var. Fiyatlar biraz yükseldikçe malzeme kalınlığı, kalite farkı çoğalıyor, artıyor" diye konuştu.

"Bacanın muhakkak mahyayı en az yarım metre geçmesi lazım"

Soba zehirlenmesi olaylarına değinen Duru, bu tarz zehirlenmelerin bacayla ilgili olduğuna dikkat çekti. Bacanın mahyayı en az yarım metre geçmesi gerektiğine vurgu yapan Duru, "Zehirlenmeler bacadan dolayı olur. Bacanın iyi çekmemesi nedeniyle oluşur. Mahya dediğimiz çatının en üst noktası var. Bacanın muhakkak mahyayı en az yarım metre, 80 santim geçmesi lazım. Diğer türlü zehirlenmeler çoğalır. Gece yatarken kömür atılmaması uygun olur. O da zehirlenmelere yol açabiliyor veya yatmadan 2-3 saat önce atması lazım ki yattığı zaman kömür köz haline gelip dışarıya karbon monoksit gazı vermemesi lazım. Bizim en çok ürün gönderdiğimiz yerler kırsal kesimler, köyler, kasabalar. Yani bir de artık işte insanlar biraz daha böyle pandemi den sonra hobi bahçelerine yöneldi. O tarz yerlerde de genelde hep kuzineler gidiyor" dedi.

"Orta seviyede 4, 5, 6 bin lira civarında olan sobalar genelde tercih ediliyor"

Soba fiyatları hakkında da bilgiler veren Gökhan Duru, 4 ila 6 bin lira arasındaki sobaların tercih edildiğini söyledi. "En uygun kuzinelerin fiyatı şu anda bin 500 liradan başlıyor, 13, 14 bin liraya kadar çıkıyor. Bu fiyattaki ürünler çok tercih edilmiyor. Orta seviye dediğimiz 4, 5, 6 bin lira civarında olanlar genelde tercih ediliyor. Havaların soğumasıyla satışlar başladı. Elektrikli, doğalgazlı, pelet sobaları var. Kırsal kesimde pelet sobası çok tercih edilmiyor. Meşe, odun bol ama şehir merkezinde kafe gibi yerlere pelet sobalarını veriyoruz. Elektrikli sobalar gelen elektrik parasıyla sobaya kıyaslarsak soba biraz daha uyguna geliyor. Odun veya kömür sıcaklığı elektrikli sobaya göre çok daha yüksek oluyor" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR