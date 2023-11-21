Eskişehir'de Elektrikli Isıtıcı Satışları Artıyor

Eskişehir'de kış aylarına girerken hava sıcaklıklarının düşmesiyle elektrikli ısıtıcı satışları da hızlandı.

Soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği Eskişehir'de vatandaşlar çeşitli ısınma araçlarına yöneldi. Bu araçlardan elektrikli ısıtıcılar ön plana çıkıyor. Kentte toptan beyaz eşya ve elektrikli ürün satıcıları kış aylarının gelmesiyle beraber birden farklı modeldeki elektrikli ısıtıcıların satışına başlarken, ürünlerin fiyatlarının 500 ila 3 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Vatandaşlar için masa altı, kule tipi, ayaklı radyatör, termostatlı, termostatsız şekilde ısıtıcıların raflardaki yerini aldığı bildirildi.

Satışların hızlanması bekleniyor

Uzun yıllardır elektrikli ev ürünleri toptancılığı işiyle uğraşan İbrahim Akçakıl, son günlerde kış şartlarının şehirde etkisini göstermeye başlamasıyla vatandaşların elektrikli ısıtıcılara talep gösterdiğini söyledi. Vatandaşların kule tipi ve radyatör tipi elektrikli ısıtıcılara yöneldiğini ifade eden Akçakıl, ürünlerinin fiyatlarının uygun olduğunu, aralık ayı başından itibaren satışların hızlanmasını beklediklerini aktardı. Akçakıl, ısıtıcı satın alırken mutlaka satıcıların gözetiminde cihazın kontrol edilerek alınması tavsiyesini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR