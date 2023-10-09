Eskişehir'de Dondurma Fiyatları İndirime Gitti

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dondurma satıcıları fiyatları indirdi. İki Eylül caddesinde bulunan dondurma işletmecileri, sezon sonu olduğu için dondurma fiyatlarını 10 TL'ye düşürdüklerini belirtti.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle pek çok dondurma satıcısı fiyatlarda indirime gitti.

Eskişehir'de güneşli havalarda dondurmacıların tezgahlarında yer alan dondurmalar son günlerde havaların soğuması dondurmanın fiyatını etkiledi. Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan İki Eylül caddesinde bulunan dondurma işletmecileri son zamanlarda Eskişehir'de havaların sıcaklarının düştüğünü ve bundan dolayı dondurma satışlarının düşük olduğunu, sezon sonu olduğundan topu 20 TL olan dondurma 10 TL' düşürdüklerini belirtti.

İki Eylül caddesinde esnaf olan Zeki Okyay, son zamanlarda havaların soğuması ve sezon sonu olduğundan dondurma fiyatlarını düşürdüklerini belirterek şöyle konuştu;

"Sezon bitiyor, vatandaşalar son dondurmasını yesin. Çocuğuna herkese dondurma yedirsin. Bizim de biraz katkımız olursa bu konuda seviniriz. Havalar soğuyor. Dondurmayı vatandaşlar yiyemeyecek. Son kez bu günlerde dondurmalarını yesinler. Bu yüzden dondurmanın fiyatını 10 liraya düşürdük." - ESKİŞEHİR