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Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi Meyvelerini Veriyor

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Domates Bereketi projesi kapsamında verilen domates fidelerinin gelişimi kontrol edildi. Proje ile 232 çiftçiye 370 bin adet domates fidesi desteği verilerek, yaklaşık 2 bin 300 ton verim elde edilmesi bekleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başlatılan Domates Bereketi projesi meyvelerini veriyor.

2024 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yürüttüğümüz Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi ile verilen domates fidelerinin gelişimini takip amacıyla yapılan saha kontrollerinde Tepebaşı İlçesi Sakintepe Mahallesinde dikili bulunan domates tarlaları gezildi. Proje ile 232 çiftçiye 370 bin adet sofralık değeri yüksek olan Troy çeşidi fide desteği verilmiş olup, toplamda yaklaşık 2 bin 300 ton verim elde edilmesi beklenmektedir.

Yerinde yapılan kontrollerde hem fide desteği verilen domateslerin gelişimleri gözlendi, hem de üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapılan gözlemlerde meyve bağlamış bitkilerin gelişimlerinin iyi olduğu ve üreticinin verilen fide desteğinden memnun olduğu görüldü.

2024 yılı bahar döneminde uygulanan "Eskişehir'de Domates Bereketi" projesi ile yaklaşık 190 bin metrekare alana dikilmek üzere 232 üreticiye 370 bin adet domates fidesi desteği verilerek, Eskişehir'de domates üretiminin sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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