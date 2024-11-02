Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Çiğ Süt Destekleme Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir'de Çiğ Süt Destekleme Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sazova Kampüsü'nde çiğ süt desteklemesi güncellemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü Başak Toplantı salonunda toplantı gerçekleşti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü Başak Toplantı salonunda yeni dönem çiğ süt desteklemesi güncellemeleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli sorumlu personeller, Süt Birliklerinin temsilcileri, Kooperatif temsilcileri ve işleme tesisi sorumluları katıldı. Eğitim, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli çiğ süt İl Sistem sorumlusu Ziraat Mühendisi Zooteknist Ünal Yılmaz tarafından verildi. Destekleme kapsamında gelen sistem güncellemeleri, yeni dönem sözleşmeleri ve destek miktarları ile ilgili bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana

 Dizi oyuncusu hırsız çıktı

Dizi oyuncusu hırsız çıktı
Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.