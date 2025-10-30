Haberler

Eskişehir'de Çiftçilere Don Zararında 55 Milyon Lira Destek

Eskişehir'de meydana gelen zirai don felaketi sonrası çiftçilere toplamda 55 milyon 137 lira destek ödemesi yapıldı. Don olayı, meyve ağaçlarında önemli zararlara yol açtı.

Eskişehir'de zirai don desteği olarak çiftçilere 55 milyon 137 lira ödeme yapıldı.

Eskişehir'de 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde etkili olan aşırı soğuk ve don felaketi, dikili tüm meyve ağaçları ile ayva, armut, badem, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, şeftali ve üzüm ağaçlarında yaklaşık yüzde 50-100 oranları arasında zarara yol açmıştı. 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, meyve ağaçlarındaki zararların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespitleri yapıldı. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, tarım sigortası olmayan ve dilekçe ile başvuran çiftçiler, don zarar desteklemesinden yararlandı. Karara göre, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında ürünleri yüzde 20 ve üzeri zarar gören çiftçilerin, 1 Eylül 2024 - 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki üretim masrafları hasar oranlarına göre karşılandı. Bu kapsamda, Eskişehir'in 14 ilçesinde 606 çiftçinin 10 bin 671 dekar kapama meyve bahçesi ortalama yüzde 85 oranında zarar gördüğü belirtildi. Don zarar desteği olarak toplam 55 milyon 137 bin lira çiftçi hesaplarına yatırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
