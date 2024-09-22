Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Eskişehir'de Çiftçilere 54 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere toplamda 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdi. Ödemelerin detayları arasında hayvan hastalıkları tazminatı, bireysel sulama sistemleri, kırsal ekonomik altyapı yatırımları, çiğ süt desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği yer alıyor.

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin hesabına 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi yatırıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. Ödeme hakkında konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehir'de 54 milyon 590 bin 477 TL tarımsal destekleme ödemesini üreticimizin hesabına aktarıyoruz. Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 65 bin TL, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği kapsamında 41 üreticimize 3 milyon 965 bin 952 TL, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında 12 yatırımcımıza 7 milyon 861 bin 040 TL, Çiğ Süt Desteği kapsamında bin 731 üreticimize 8 milyon 38 bin 232 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 5 bin 179 üreticimize 34 milyon 660 bin 253 TL olmak üzere toplamda 54 milyon 590 bin 477 TL hibe ödemesini yapıyoruz, hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Tarım

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha SON BÖLÜM izle! Deha 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Deha 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Eylül Pazar bugün kim potaya gitti? Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 34. BÖLÜM FULL İZLE!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });