Eskişehir'de Çiftçilere 19 Milyon Lira Destekleme Ödemesi Yapılacak

Eskişehir'de bu hafta il genelinde çiftçilere ve üreticilere 19 milyon 257 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi. Ödemelerin Kırsal Ekonomik Altyapı Yatımları Desteği, Uzman Eller Projesi, Bireysel Sulama, Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği ve Çiğ Süt Desteği kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Eskişehir'de bu hafta il genelinde çiftçilere ve üreticilere 19 milyon 257 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta çiftçilerin hesaplarına 26 milyon 823 bin lira tarımsal destek ödemelerinin yatırıldığı hatırlatıldı.

Ödemelerin bu hafta da sürdüğü duyurulan açıklamada, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatımları Desteği kapsamında bir üreticimize 484 bin 516 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 5 üreticimize 1 milyon 245 bin 208 lira, Bireysel Sulama kapsamında 97 üreticimize 7 milyon 339 bin 524 lira, Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği kapsamında 4 yetiştiricimize 140 bin 520 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 2 bin 863 yetiştiricimize 10 milyon 47 bin 539 lira olmak üzere toplamda 19 milyon 257 bin 307 lira destekleme ödemesini bugün itibarıyla ödüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, devletin bugün olduğu gibi her zaman çiftçisinin ve üreticisinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Süt desteği ödemesine ilişkin T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8, vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların hesaplarına paralarının 22 Eylül'de saat 18.00'den sonra aktarıldığı, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanların 29 Eylül'de saat 18.00'den sonra hesaplarına yatırılacağı kaydedilen açıklamada, diğer desteklemelerin ise tek dilim halinde ödeneceği belirtildi.