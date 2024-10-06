Eskişehir'de Çiftçiler Fiyat Düşüklüğünden Yakındı

Eskişehir'de bazı çiftçiler plansız üretim ve maliyetlerden dolayı ürünlerini hasat etmeden tarlalarını sürerken, pazarda fiyatı 15 lira ile 30 lira arasında değişen sebzeyi 3 liraya satamadıklarını belirtti.

Eskişehir'de pazarda biber domatesinin kilogramı 15 ile 30 lira arasında değişirken, çiftçi 3 liraya alıcı bulamadığını dile getirdi. Hasat yapmayan bazı üreticiler, tarlada çürüyen sebzelerinin bir kısmını traktörle sürdü.

Vatandaşın satın aldığı ile tarladan satılan ürün fiyatları arasında fiyat farkının ciddi düzeyde olduğuna değinen Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Bu sene farklı bir yıl oldu. Üretimde çok büyük bir ekim fazlalığımız var. Her zaman söylediğimiz bir şey var; o da planlı ekim, planlı pazardır. Buradaki en büyük sıkıntı budur. Ürettiğimiz ürünü satamama gibi bir lüksümüz olduğu zaman üretici çok zor durumda kalıyor. Fiyatlar çok düşük kaldı. Vatandaşın yediği fiyatla bizim sattığımız fiyat arasında bir uçurum var. Pazarda 20 ila 30 lira olan biber veya 10 ila 15 lira olan domates, tarlada 3 liraya alıcı bulamadı." dedi.

Tarlasındaki biberi hasat etmeden traktörle süren çiftçi Faruk Doğruparmak da plansız üretimden dert yandı. Doğruparmak, "Düzenli bir ekim olması lazım ki bizler ne yaptığımızı bilelim, ne ekeceğimizi bilelim" dedi. - ESKİŞEHİR