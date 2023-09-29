Eskişehir'de Balık Fiyatları Yüksek, Vatandaşlar Ucuzlama Bekliyor

Eskişehir'de vatandaşlar yüksek bulduğu balık fiyatlarının düşmesini beklerken, balıkçılar ise çeşidin bol olmasını umduğu için havanın soğumasını bekliyor.

Nisan ayında başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi hem vatandaşları hem de balıkçıları mutlu etti. Aylardır balık yemeyi özleyen vatandaşlar sofralarını şenlendirmek için heyecanlanırken, yüksek buldukları fiyatları görünce hayal kırıklığına uğradı. Eskişehir'de balıkçılık yapan Cengizhan Şen, balıkçıların avlanma masrafının satış rakamlarını karşılamadığını söyledi. Bazı balıkçıların ava çıkmaması sebebiyle bol olması beklenen balık türlerinin tezgahlarda az olduğunu belirten Cengizhan Şen, fiyatların da bu sebeple istenilen noktaya inmediğini belirtti. Balıkçıların bol balık için havaların soğumasını beklediğini ifade eden Şen, "Balık fiyatları yüksek çünkü maliyet geliri kurtarmadığı için yapılan av, kayıkları kurtarmıyor. Şuan herhangi bir balığın bol olacağının belirtisi yok, bu da havaların sıcak seyretmesi sonucunda böyle oluyor. Sular soğumayınca da balıklar olmuyor, buna bağlı olarak da balık az olunca maliyetler kurtarmıyor ve balığın fiyatı artıyor. Vatandaşlar ucuzlamayı, balıkçılar ise havanın soğumasını bekliyor. İnşallah balık bol olur da hem fiyatlar ucuzlar hem de vatandaş bol bol yer. Biz de çok satalım, sirkülasyon olsun istiyoruz. Vatandaş ucuza balık yesin istiyoruz ama istemekle olmuyor. Yakın zamanda indirim beklenmiyor, şuan balık fiyatları hamsi 120 lira; istavrit, sardalya ve uskumru ise 100 lira" dedi. - ESKİŞEHİR