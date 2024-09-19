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Eskişehir'de Ayçiçeği Hasadı için Umutlu Bekleyiş

Eskişehir'de Ayçiçeği Hasadı için Umutlu Bekleyiş
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Eskişehir'in Gündüzler Mahallesi'nde çiftçiler, mısıra alternatif olarak tercih edilen ayçiçeğinin hasadı için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Sulama ve gübreleme işlemlerine önem veren üreticiler, kaliteli ürünler yetiştirmek için titiz çalışmalar yapıyor.

Eskişehir'de mısıra göre daha az su tüketmesi nedeniyle alternatif olarak tercih edilen ve çiftçilerin gece gündüz demeden adeta bebek gibi baktığı ayçiçeğinin hasadı için üreticilerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen ayçiçeği üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, bölgede ağırlıklı olarak üretilen ayçekirdeği ürünleri için çiftçiler yoğun çaba sarf ediyor. Mahsullerini gece gündüz demeden bebek gibi bakıp büyüttüklerini söyleyen üreticiler, ekimden hasada kadar olan tüm süreci titizlikle gerçekleştiriyor. Tarlalara bolca gübre attıklarını ve özellikle sulamaya çok önem gösterdiklerine dikkat çeken çiftçiler, kaliteli ürünler yetiştirebilmek için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak hasattan çok umutlu olduklarını ifade etti.

"Mısıra göre daha az su tüketmesi nedeniyle ayçiçeği alternatif bitkimiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Çiftçimiz burada çok gayretli. Arazilerimizin çoğu sulu tarım arazisi yapılıyor. Burada da alternatif olarak bizim çok fazla mısır üretimimiz var. Tohum üretimimiz de var bu bölgede. Mısıra göre daha az su tüketmesi nedeniyle alternatif bitkimiz de ayçiçeği. Ayçiçeğinde bu bölgede daha çok çerezlik tercih ediliyor" dedi.

"Biz bunu bebek gibi bakıp büyütüyoruz"

Gündüzler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Harun Esenoğlu, "En çok ektiğimiz, ağırlık verdiğimiz ürün gördüğünüz gibi çerezlik ayçekirdeği. Bu seneki verimle ilgili konuşacak olursam, daha biçerler girmedi. Şu anki görünüm 400-450 bazında bir kilo bekliyoruz. 'Fiyattan fazla bir beklentiniz var mı' diye sorarsanız, açıkçası fiyat çok dalgalı. Serbest piyasa olduğu için durum böyle. Şu an çerezlikler için açıklanan bir fiyat yok. Serbest piyasa olduğu için sadece çıkaran iller var. Mesela Denizli gibi. Orada da duyduğumuz, internetten gördüğümüz 78 bin lira gibi bir rakam var. Fiyat 75-78 bin lira arasında olursa çok iyi ama onun altına düşerse gerçekten çok büyük zarar ederiz. Çok mağdur oluruz. Biz bunu bebek gibi bakıp büyütüyoruz. Ekiminden hasadına kadar çok ince detaylı bir şekilde ilgileniyoruz. Ziraat mühendislerimiz geliyor, biz kendimiz de çok çaba sarf ediyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Devamlı sulama yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bakım konusunda çok iddialıyız, birinci sınıf ürünler çıkarıyoruz"

Hasattan çok umutlu olduklarını ve bakımı iyi yapılan ekinin kaliteli yetiştiğini belirten Esenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela bakım derseniz şöyle söyleyeyim, altına 50 kilo gübre attık. Üstüne 60 kilo daha attık ve bunun yanında ek takviye olarak sıvı gübreler de verdik. Hele suyu çok önemli bizim için. Suyunu hiç eksik etmedik. Biz bunun bakımını yapmazsak, ilgilenmezsek, 2 ya da 3 suda kesersek bunun vereceği minimum 150-200 kilo. Bu da külliyen zarar. Arazi kendinin de olsa külliyen zarar edersin. Dedim ya, biz bakım konusunda çok iddialıyız. Kendimiz de böyle hırs yapıyoruz. Biraz daha iyi olsun, daha kaliteli ürünler yetiştirelim diye uğraşıyoruz. Birinci sınıf ürünler çıkarıyoruz. Mesela bu köyün geneli öyle. Satışa gittiğimiz zaman bunların adet sayısı oluyor, içinin doluluk-boşluk oranı oluyor. Biz bunları yükseklerde tutmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince de fazlasını yapıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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