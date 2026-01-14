Haberler

Eskişehir'de 2025 yılı ithalat-ihracat ve uçuş verileri paylaşıldı

Eskişehir Valiliği, 2025 yılında 453 milyon 627 bin 358 dolar ithalat, 286 milyon 20 bin 978 dolar ihracat yapıldığını duyurdu. Ayrıca, 786 uçuş gerçekleştirildi ve 104 bin 449 yolcu taşındı.

Eskişehir'de 2025 yılında 453 milyon 627 bin 358 dolar tutarında ithalat, 286 milyon 20 bin 978 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, 786 uçuş yapıldığı ve 104 bin 449 yolcuğunun taşındığı açıklandı.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Gümrük Müdürlüğü'nün ithalat-ihracat ve yolcu sayısı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de 2025 yılında 453 milyon 627 bin 358 dolar tutarında ithalat gerçekleşti. İhracatın ise, 286 milyon 20 bin 978 dolar tutarında olduğu belirlendi. Öte yandan yıl içerisinde toplamda 786 uçuş yapılırken, bu seferlerde 104 bin 449 yolcunun taşındığı bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
