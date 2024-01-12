Eskişehir'de 2023 yılında yapılan denetimler sonucunda birçok ceza uygulandı

Eskişehir Valiliği talimatıyla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılında farklı kanunlarda birçok denetim gerçekleştirildi.

2023 yılında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu; Ürün güvenliği denetimleri kapsamında, 325 denetim gerçekleştirilirken, uygun olmayan 48 ürüne ilişkin 282 bin 248 TL idari para cezası uygulandı. Ölçü ayar kanunu kapsamında, 4 bin 494 ölçü ve tartı aleti ile yetkili tamir ayar servisleri denetlenmiş olup uygun olmayan 91 adet iş yerine toplam 505 bin 951 TL idari para cezası uygulandı. 80 işletmeye sanayi sicil belgesi düzenlenirken, böylelikle il genelindeki toplam sanayi sicil belgeli firma sayısı da bin 381 oldu. Sanayi sicil kanunu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen 102 işletmeye 505 bin 792 TL idari para cezası uygulandı. İl genelindeki 2023 yılı Ağustos sonu itibarı ile 148 firma da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi aldı.

Yine denetimlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 11 KYK yurdu, 10 hastane ve 6 AVM de bulunan 242 adet asansöre ilişkin yerinde tespit ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR