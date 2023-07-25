Eskişehir'de 200 gram ekmek fiyatı arttı

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nin kararıyla, Eskişehir'de 200 gram ekmek fiyatı 7 liraya yükseltildi. Yeni fiyat 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Eskişehir'de 200 gram ekmek 7 liraya satılacak.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası'nın talebi doğrultusunda Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclisi'nden geçen karara göre, Aralık 2022'den bu yana kentte 5 liraya satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı, 7 lira olarak belirlendi.

Yeni fiyatın, 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.