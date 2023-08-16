Eskişehir'de 100 Dekarlık Safran Üretim Alanı Tanıtıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 100 dekarlık alanda oluşturulan safran üretim alanı için tanıtım toplantısı yapıldı. Tarım yatırımlarında bulunan girişimcilerin kitle fonlaması ile kurulan safran üretim alanında ilk hasadın ekim ve kasım aylarında yapılması planlanıyor. Proje, Eskişehir'in katma değerli tarımsal ürünler konusunda merkezlerden biri olmasını hedefliyor.

Eskişehir'de 100 dekar alanda safran bitkisi üretim alanı oluşturuldu.

Tepebaşı Mahallesi Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde, tarım yatırımlarında bulunan girişimcilerin kitle fonlaması ile bir araya gelerek kurduğu girişimle safran üretim alanı hazırlandı.

Bölgede 100 dekar alanda safran tohumluk soğanlarının dikimi 31 Temmuz-14 Ağustos'ta yapıldı.

Proje danışmanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Akdemir, safran yetiştiriciliği ile ilgili bilgi vererek ilk hasadın ekim ya da kasımda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Proje Koordinatörü Egemen Temizsoy da bu büyüklükte bir safran tarlasını Eskişehir'e kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ortaklarıyla bu proje sayesinde safranın büyük ölçekte yetiştirilmesini sağlayacaklarını belirten Temizsoy, "Amacımız, safran üretiminde öncü rol üstlenerek Anadolu çiftçisine rol model olmaktır. Katma değeri yüksek bir tarım ürünü olması, sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerine örnek olması, ihracat potansiyeli barındıran bir ürün olması şeklinde projemizi özetleyebiliriz. Ayrıca dünyanın en pahalı baharatı olma özelliğine sahip safran kuru tarım yapılan alanlarda oldukça iyi sonuçlar veriyor." diye konuştu.

Temizsoy, safran yetiştiriciliğini gelecek yıllarda daha büyük alanlarda çiftçilerle yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabri Çakır ise Eskişehir'in safran ile köklü bir geçmişinin sahip olduğunu aktararak, "Karaaslan" çeşidinin Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce üretildiğini ve tescillendiğini anlattı.

Çakır, böylesine büyük bir projenin Eskişehir'de hayat bulmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Projenin kitle fonlamasını sağlayan fon bulucu şirket adına konuşa projenin yönetim kurulu üyelerinden Emre Akgümüş de safran yetiştiriciliği projesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Ülke tarımına bu şekilde katkıda bulunmak fon bulucu şirketi olarak bizleri çok gururlandırdı. Projenin büyüyerek devam etmesi konusunda da elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Tanıtım toplantısına, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert ve diğer ilgililer katıldı.