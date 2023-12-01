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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden küçük çiftçilere canlı hayvan desteği

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alpu ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere canlı hayvan desteği sağladı. Kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine 160 adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Alpu ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere yönelik hayata geçirdiği canlı hayvan desteği kapsamında küçükbaş hayvanlar, kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi'ne destek başvurusunda bulunanlar için Alpu Belediyesi Kültür Evi ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapılmış ve hak sahipleri belirlenmişti.

16 asil ve 16 yedek küçük çiftçinin belirlendiği kura çekimi sonrası Büyükşehir Belediyesi ve Alpu Belediyesi iş birliğiyle asil listedeki 16 çiftçinin her birine 9 koyun, 1 koç olmak üzere toplamda 160 adet küçükbaş hayvan teslimi gerçekleştirildi.

Belediye ekiplerinin küçükbaş hayvanları teslim etmesiyle büyük mutluluk yaşayan çiftçiler, "Canlı hayvanları belediye görevlilerimiz teslim ettiler. Destek nedeniyle çok mutluyuz. Hocamız, Başkanımız Yılmaz Büyükerşen sağ olsun bizleri unutmadı. Bu hayvanları üretmek için destek başvurusu yaptık ve yapılan kura çekiminde ismimiz çıktı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tekrar tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dediler.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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