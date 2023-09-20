Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Han ilçesindeki çiftçilere tohum desteği verdiği aspir bitkisinin hasadına başladı. Elde edilecek hasat, ilçedeki tesiste işlenerek yüksek katma değerli ürün olarak satılacak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bin 200 dekarlık alana ekilmesi için Han ilçesindeki 93 çiftçiye tohum desteği verdiği aspir bitkisinin hasadına başlandı. Elde edilecek hasat, ilçedeki tesiste işlenerek yüksek katma değerli ürün olarak satılacak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi klasik tarım dışında farklı iş kollarına yönlendirerek yüksek gelir elde edilmesi ve aynı zamanda kadınları işgücüne dahil edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gıdadan ilaç sanayisine kadar birçok alanda yüksek katma değere sahip olan aspir bitkisinin Han'da faaliyet gösteren 93 çiftçiye tohum desteği veren Büyükşehir Belediyesi, ilçede yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Han ilçesindeki 1200 dekarlık alana ekilen aspir, çiftçinin yüzünü güldürürken hasat işlemlerine de başlandı. İlk hasada Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve bölgede faaliyet gösteren çiftçiler katıldı.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ilçede aspir üretimi için verdiği destek sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, "Alternatif ürünlerin ekilmesi açısından aspir çok önemli. Çünkü Han ilçemiz su yönünde çok zengin değil. Aspir su ve gübre istemeyen dayanıklı bir bitki. Hasat sonrası tesisimizde yağını çıkarıp başka illere de satacağız. Posası da gübre olarak hayvancılıkta kullanılacak. Bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Hasat sevinci yaşayan çiftçiler de Başkan Büyükerşen'e kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, bereketli bir hasat yaşadıklarını ifade ettiler.

Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın imzaladığı protokolle Han ilçesinde çiftçilere önemli kazanımlar sağlayacak, Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi için Distilasyon ve Soğuk Pres Yağ Makinesinin devri yapılmıştı.

Elde edilecek aspir hasadı bu tesiste işlenerek yüksek katma değerli ürün olarak satılacak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak.