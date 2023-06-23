Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine balya desteği verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İnönü ilçesinde bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi yetiştiricilere balya desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından birlik üyesi 40 yetiştiricinin her birine 20 şer adet olmak üzere toplam 800 adet yonca balyası desteği sağlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), İnönü ilçesinde bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi yetiştiricilere balya desteği verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler devam ediyor. Bu kapsamda hasat edilen yoncalar balya haline getirilerek EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından İnönü ilçesinde bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından birlik üyesi 40 yetiştiricinin her birine 20 şer adet olmak üzere toplam 800 adet yonca balyası desteği sağlandı.

Teslimatta yetiştiricilerle bir araya gelen EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.