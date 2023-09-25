Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Sıvı Gübre Desteği Sağladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3 kırsal ilçede bin çiftçiye 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi için sıvı gübre hibesi sağladı. Çiftçiler, yüksek verim elde etmeleri nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kırsal ilçede bin çiftçiye 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesi için hibe ettiği sıvı gübre ile yüksek verim alan çiftçiler, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkürlerini ilettiler.

Nisan ayında Sivrihisar'da düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sivrihisar, Günyüzü ve Beylikova ilçelerinde faaliyet gösteren çiftçilere 63.000 litre sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirmişti. Toplamda bin çiftçinin yararlandığı ve 50 bin dekarlık alanın gübrelenmesinin hedeflendiği projede yüksek verim ile çiftçinin yüzü güldü.

Sivrihisar Aşağıkepen mahallesinde üretim yapan çiftçi Hidayet Kabaağaç, "Büyükşehir Belediyemizin verdiği sıvı gübreyi kullandık ve çok iyi verim aldık. Bu tür desteklerin devamını diliyoruz. Yüzümüzü güldüren bir çalışma oldu. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz, sağ olsun" dedi.

Sıvı gübre desteği ile ürün hasadında çok iyi verim aldıklarını belirten Sivrihisar Kurşunlu mahallesinden Hamdi Yücel ise "Bu yıl verim çok güzel oldu. Ekonomik olarak çok zor bir dönemde böyle ücretsiz bir destekle nefes aldık. Çiftçi gübre alamazken, her şeyden mahrum kalırken bu sıvı gübre ile üzümden elmaya, arpadan buğdaya kadar tüm ürünlerde inanılmaz fayda gördük. Ne bahçemizden ne tarlamızdan geçen yıl iyi verim alamadık. Yılmaz Büyükerşen hocamızdan Allah razı olsun. Bereketli bir hasat oldu. Uzun yıllardır bu kadar verim almamıştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.