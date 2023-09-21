Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Rail Industry Show Fuarını ziyaret etti

ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "2. Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarını ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, stant açan kurum ve kuruluşların yetkililerinden bilgi aldı.

Modern Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, ETO TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun ilgi gördü.

Fuarda raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurt dışından 60'ın üzerinde katılımcı yer alırken, AB ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ve Yakın Doğu'dan satın alma heyetleri de Türkiye'deki üreticilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de fuara katılan kurum ve kuruluşların açtığı stantları tek tek ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin eşlik ettiği Büyükerşen, Eskişehir Hafif Raylı Sistemler A.Ş. (ESTRAM) standını ziyaret ederek, ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul başta olmak üzere fuara katılan kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret eden Büyükerşen, görevlilerden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.