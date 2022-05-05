Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha düşük çıktı - Haberler

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Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha düşük çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha düşük çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Nisan 2022 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, içinde Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha düşük çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Nisan 2022 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, içinde Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha düşük çıktı.

Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 69,97, aylık yüzde 7,25 artarken, bu oran Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu TR41 Bölgesi'nde yıllık yüzde 68,22, aylık yüzde 6,60 arttı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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