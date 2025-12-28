Eskişehir, 2025'in zorlu sınavını üretim gücüyle geçti

Küresel daralma ve yüksek maliyetlerin damga vurduğu 2025 yılını teknoloji odaklı üretim gücüyle aşan Eskişehir sanayisi, 2026 yılına 5 milyar dolarlık ihracat hedefiyle giriyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi sektörünün 2025 yılı performansını ve 2026 yılına dair stratejik beklentilerini paylaştı. Zorlu finansal şartlara ve dış talepteki daralmaya rağmen Eskişehir'in üretim kapasitesini koruduğunu belirten Kesikbaş; şehrin havacılık, raylı sistemler ve makine gibi kritik sektörlerdeki liderliğine dikkat çekti. Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan yüksek teknoloji ihracat payı ve kilogram başına düşen ihracat değeriyle Eskişehir, 2026 yılında da Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne öncülük etmeye hazırlanıyor.

"2025 dayanıklılığın ve sabrın yılıydı"

Eskişehir sanayi sektörü için 2025 yılını değerlendiren ve 2026 yılına ilişkin beklentileri paylaşan Celalettin Kesikbaş şunları söyledi:

"2025 yılı, küresel ekonomide artan jeopolitik riskler, daralan dış talep ve yurt içinde uygulanan sıkı finansal şartlar nedeniyle sanayi sektörü açısından son derece zorlu bir yıl olarak geride kalmaktadır. Buna rağmen Türkiye ekonomisinin, Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 3,3'lük büyüme tahmininin üzerinde bir performansla yılı tamamlaması beklenmektedir. Bu sonuç, özellikle sanayi sektörünün gösterdiği büyük fedakarlığın, sabrın ve dayanıklılığın bir yansımasıdır. Ancak altını çizmek gerekir ki, mevcut büyüme oranları OVP tahminlerinin üzerinde olsa dahi Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Sektörler arasında belirgin bir ayrışma yaşanmakta, sanayi sektörü yüksek maliyet baskıları altında üretimini sürdürmeye çalışmaktadır. Buna rağmen, sanayiciler olarak sürecin geçici olduğuna inanıyor; finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun öngörülebilir bir patikaya girmesiyle birlikte en büyük kazanımın yine sanayi sektöründe ortaya çıkacağını düşünüyoruz."

"2026 yılı ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolardır"

Eskişehir sanayisinin tüm bu zorlu şartlara rağmen üretimden kopmadığını belirten Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir ihracatını ve istihdamını korumayı başarmıştır. Bugün Eskişehir'de bin 800'ün üzerinde üretici firma faaliyet göstermektedir. Eskişehir Sanayi Odamız ise bin 500'ü aşkın üyesiyle bu yapının temel taşı konumundadır. Sanayimizin toplam cirosu 10 milyar dolara, ihracatı ise 4,75 milyar dolara ulaşmıştır. Eskişehir, dış ticaret fazlası veren ender sanayi merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. 2026 yılı ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolardır. Sanayinin Gayrisafi Hasıla içindeki payı 1990 yılında yüzde 28 seviyelerindeyken bugün yüzde 40'ın üzerine çıkmıştır. 100 bini aşkın çalışanımızla her üç aileden biri geçimini sanayi sektöründen sağlamaktadır. Bu rakamlar, sanayinin Eskişehir için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir omurga olduğunu açıkça göstermektedir" şeklinde konuştu.

Yüksek teknoloji ve stratejik üretim avantajı

Eskişehir'i Türkiye sanayisinden ayrıştıran en önemli unsurlardan bahseden Kesikbaş, "Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim yapısıdır. Toplam ihracatımızın yüzde 30'u orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşmaktadır. Bu oranla Türkiye'de lider konumdayız. Türkiye ortalamasının yüzde 3,9 olduğu düşünüldüğünde aradaki fark çok daha net görülmektedir. Kilogram başına ihracat değerimiz yaklaşık 1,95 dolar seviyesinde olup Türkiye ortalamasının yüzde 25 üzerindedir. Uçak, helikopter ve insansız hava araçları motorlarından lokomotif, kamyon ve gemi motorlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede üretim yapan Eskişehir, Türkiye'nin motor üretim merkezi konumuna ulaşmıştır. Bakanlık tarafından onaylı 24 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 35 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük ikinci Organize Sanayi Bölgesi bu gücü besleyen en önemli unsurlardır" diye belirtti.

"Ar-Ge ve yeşil dönüşüme yönelen firmalar umut verici bir tablo çizmektedir"

2026 için konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz ESO Ekonomik Beklenti Anketi sonuçları, 2026 yılının belirsizliklerle çevrili olmakla birlikte doğru adımlar atılması halinde toparlanma sürecine girilebilecek bir yıl olacağını göstermektedir. Sanayicilerimiz finansman, enflasyon ve maliyet baskıları nedeniyle temkinli davranırken; dijital dönüşüm, verimlilik, Ar-Ge ve yeşil dönüşüme yönelen firmalar umut verici bir tablo çizmektedir. Devletimiz tarafından 2026'nın bir "reform yılı" ilan edilmiş olması, özellikle öngörülebilirliğin artacağına dair beklentilerimizi güçlendirmektedir. Artık meseleleri daha uzun vadeli bir perspektifle ele almalı; verimliliği ve yapısal dönüşümü ikincil bir gündem olmaktan çıkarmalıyız. Asıl sorunumuz kaynak yetersizliğinden ziyade, kaynakların etkin ve doğru şekilde tahsis edilememesidir" dedi.

"Üretmekten asla vazgeçmeyen sanayicilerimize teşekkürler"

"2025 yılının zor geçtiğini ancak ülke olarak bu tür dönemlerle ilk kez karşılaşmadıklarını ifade eden Celalettin, "İnancımız odur ki 2026'da belirsizliklerin azaldığı, öngörülebilirliğin arttığı, güven ortamının güçlendiği bir döneme yeniden kavuşacağız. Bu vesileyle, her şartta üretimden, ihracattan, istihdamdan ve yatırımdan vazgeçmeyen sanayicilerimize ve büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifade etti.

"Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni bir yıla girerken üretimin, dayanışmanın, akıl ve alın terinin aynı potada buluştuğu, güçlü bir geleceğe olan inancımızı tazeliyoruz. Sanayicilerimiz, çalışanlarımız, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üretim zincirinin tüm paydaşlarıyla birlikte; daha dirençli, daha verimli ve daha bereketli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 2026'nın, umutların büyüdüğü ve ortak başarılara imza attığımız bir yıl olmasını diliyorum. Eskişehir'den yükselen bu üretim iradesinin ülkemize güç katmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR