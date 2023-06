Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ihale tarihi belirlendi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ihalesinin 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılacağını bildirdiler.

Karabük'ün ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracak ve istihdam sorununu çözecek Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk müjdeli haber AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan geldi.

Şahin ve Keskinkılıç'ın girişimleri ve takibi sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yol, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, YG-AG elektrik ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin ihalesi 11 Temmuz 2023 günü yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin ve Keskinkılıç, "Karabük'ün istihdamı, kalkınması, büyümesi ve refahı için çok önemli gördüğümüz sanayi bölgemiz bizim için çok önem arz ediyor. Göreve başlar başlamaz ilk işimiz sanayi bölgemizin bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli adımlar atmak oldu. Yaptığımız görüşmeler ve girişimler sonucunda bölgenin alt yapı ihalesinin ilana çıkmasını sağladık. Altyapı ihalesinin yapılacak olması, bölge için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu proje, istihdam oluşturma, ekonomiyi canlandırma ve bölgenin gelişimine katkı sağlama konusunda büyük bir potansiyele sahiptir Amacımız bir an önce alt yapıyı hazır hale getirip müteşebbisleri davet etmek. Ne yapacağımızı iyi planladık ve hızla plan dahilinde ilerliyoruz. İlk etapta 47 firmaya ön tahsis yapılmıştı, şu an sayı 62'ye çıktı. Daha da talep olacaktır. Bu bölge bir an önce faaliyete geçerek ilimize katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdiler.