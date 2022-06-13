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Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

AA - Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi
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Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel vefat etti.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Gazi Erçel vefat etti.

Erçel'in vefatı üzerine TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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AA / Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi

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