Eski Ekonomi Yetkililerinden Yüksek Mahkemeye Uyarı: Fed'in Bağımsızlığı Tehlikede

NEW ABD'de eski ekonomi yönetimlerinde yer alan yetkililer, Yüksek Mahkemeyi ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevde kalmasına izin vermesi konusunda uyardı.

Aralarında eski Fed ve Hazine Bakanlığı yetkililerin de bulunduğu ABD yönetimlerinden eski isimler, Başkan Donald Trump'ın Cook'u görevden alma girişimine yönelik devam eden davaya ilişkin Yüksek Mahkemeye görüş sundu.

Görüş dilekçesinde, hükümetin Cook'un görevden alınması talebinin kabul edilmesinin Fed'i siyasi etkilere maruz bırakacağı vurgulandı.

Böyle bir hareketin, halkın Fed'in bağımsızlığına olan güvenini sarsacağı uyarısında bulunulan dilekçede, bunun ABD para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini de tehlikeye atacağı kaydedildi.

Dilekçede, "Mevcut durumu korumak, bu ülkede para politikasını yöneten sistemin bağımsızlığını ve istikrarını güvence altına alarak kamu yararına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cook, Trump'ın kendisini görevden alma girişimini mahkemeye taşımıştı

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek alt mahkeme kararını durdurmak için başvuru yaptığı temyiz mahkemesi, başvuruyu reddetmişti.

Son olarak Yüksek Mahkeme'ye giden Trump yönetimi, Fed Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulmasını istemişti.