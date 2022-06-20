Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde'den Yalova temasları - Haberler

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Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde'den Yalova temasları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Eski Arjantin Devlet Başkan Duhalde'den Yalova temasları

Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduordo Duhalde, Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Eduordo Duhalde, Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı (YTSO) ziyaret etti.

Arjantin-Türk Ticaret Odası tarafından Türkiye'de misafir edilen Duhalde, bir takım temaslarda bulunmak için Yalova'ya geldi. Kentte ilk olarak Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret eden Duhalde, sonrasında ise YTSO'ya gitti. Burada Oda Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Duhalde'ye hediye takdiminde bulunuldu.

Ziyarette Türkiye ve Arjantin arasında yapılabilecek ticari ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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