ESK: Toklu alım fiyatları 82 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı

ET ve Süt Kurumu'nca (ESK), alınan tedbirler sonucu piyasada kilogramı 85 TL olan kuzu karkas fiyatının ortalama 90- 95 TL'ye yükseldiği, toklu alım kilogram fiyatının da primlerle beraber 82 TL'den 90 TL'ye çıkarıldığı açıklandı.

ET ve Süt Kurumu'nca (ESK), alınan tedbirler sonucu piyasada kilogramı 85 TL olan kuzu karkas fiyatının ortalama 90- 95 TL'ye yükseldiği, toklu alım kilogram fiyatının da primlerle beraber 82 TL'den 90 TL'ye çıkarıldığı açıklandı.

ESK'dan yapılan yazılı açıklamada, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler alındığı belirtilerek, "Bu kapsamda; kuzu karkas alım kilogram fiyatı, 88 TL'den 90 TL'ye çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı, kilogramda en az 92 TL olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada kilogramı 85 TL'den ortalama 90-95 TL'ye yükselmiştir. Piyasa fiyatları kurumumuzca günlük olarak takip edilmektedir. ESK bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogramı 82 TL'den, primlerle 90 TL'ye çıkarmıştır" denildi.

ESK'nin piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin, hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak için olduğu aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda, ESK'nin indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.