ESK'dan canlı büyükbaştan elde edilecek karkas satışına ilişkin duyuru Açıklaması

Et ve Süt Kurumu (ESK), mayıs sonuna kadar 50 bin baş canlı kesimlik sığırlardan elde edilecek karkasların satışının yapılacağını bildirdi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), mayıs sonuna kadar 50 bin baş canlı kesimlik sığırlardan elde edilecek karkasların satışının yapılacağını bildirdi.

ESK'nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara, kesime hazır sığırlardan elde edilecek karkas satışının yapılacağı belirtildi.

Söz konusu karkas satışların fiyatlandırılması, canlı sığırların kilosu üzerinden yapılacağının kaydedildiği duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Satış, kesim sonrası elde edilecek karkasları (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) kapsamaktadır. Kesime hazır büyükbaş hayvanlar alıcılar tarafından limandan teslim alınacak ve Kurumumuzla anlaşmalı kesimhanelerde kesimini yaptıracaktır. 15-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan satışlar KDV hariç canlı kilogramı 90 lira olup daha sonraki satışlara ait tarih ve fiyat bilgileri kurumun internet sitesinden yayınlanacak. Başvurular 5 Nisan'dan 11 Nisan saat 17.00'a kadar yapılacak."