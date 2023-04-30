Esenler'e teknopark ve bilim merkezi yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark Esenler'de onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini belirterek, "Bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark Esenler'de onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini belirterek, "Bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak." dedi.

Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalandı. Temeli atılan yerleşkenin inşaatı başladı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 21 yıldır inşa ettikleri altyapılar üzerinde artık vatandaşların on yıllardır hasret duyduğu milli teknolojilerin yükseldiğini ifade ederek, SİHA'ların, TCG Anadolu'nun, Kızıl Elma'nın, ATAK ve Gökbey helikopterin, elektrikli lokomotifin, Altay tankının ve İMECE uydusunun vatandaşları heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

"Ama sanki yerli ve milli otomobilimiz Togg, Türkiye'yi bir başka heyecanlandırdı. Ülkemiz için değer yaratan her teknolojiye duyulan ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diyen Varank, bu gelişmelerden birilerinin rahatsız olduğunu, bu kimselerin milletin heyecanına dahi ortak olamadığını belirtti.

Varank, dün birisinin çıktığını ve "TEKNOFEST'in bize ne faydası var" dediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST binlerce insanın bir araya geldiği, oraya buraya baktığı bir panayır' dedi. Sözde bunlar teknolojiden anlayan kesim. Gözleri öyle kararmış ki, söylediklerini neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yahu TEKNOFEST'te bu sene 330 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. '1 milyon evladımız Türkiye'nin geleceği için ben de varım' dedi. Sizin 1 milyon genci harekete geçirecek bir icraatınız var mı? Gençlerimiz her sene dikey inişli roket, çip tasarımı, insansız su altı sistemleri, karma sürü robotlar gibi geleceğimizi ihya edecek teknolojiler konusunda yarışıyorlar. "

Varank, pırıl pırıl gençlerin "Ben de Selçuk Bayraktar gibi olabilir miyim?" diye gecelerini gündüzüne kattığını ve bu yarışmalara hazırlandığını belirterek, "Ah bir gelseler ve yapılan onlarca yarışmada bulunsalar geleceğin Aziz Sancar'larını, SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ları görecekler. Bu yarışmalar sayesinde gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin, gelecekte bilim ve teknoloji alanında çalışmak isteyen gençlerin sayısının arttığını görecekler." dedi.

" Türkiye'ye örnek yeni bir AR-GE ve inovasyon altyapısı kazandırıyoruz"

Mustafa Varank, bugün Türkiye'ye örnek yeni bir AR-GE ve inovasyon altyapısı kazandırmak için bir araya geldiklerini aktararak, " Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temelini atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yerleşkenin özgün mimari yapısı, şehrin merkezinde olması, ulaşım akslarına yakınlığıyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Varank, "Bu teknoparkta elbette AR-GE ofisleri, kuluçkalar, ortak kullanım alanları olacak. Ancak bunların dışında kafelerden kütüphanelere, seyir terasından galeri alanlarına kadar birçok sosyal tesis yer alacak. 30 bin metrekare alana sahip olacak bölgede en az 1.000 araştırmacı çalışacak." dedi.

Varank, Teknopark Esenler'in, hem İstanbul'un bilim ve teknolojideki yükselişine öncülük edeceğini hem de ülkenin teknolojik gelişimine katkı sunacağını, burada akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı güvenlik, akıllı altyapılar, akıllı enerji konularında onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini bildirdi.

Müthiş olanaklarıyla gençlerin burada girişimciliğe özendirileceğini ifade eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakınız, sadece bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak. Esenler bunu hak ediyor mu? Hem de sonuna kadar hak ediyor. Bizim hükümetlerimiz gibi belediyelerimiz de vizyoner. Sosyal hizmetlerde, kadın ve aile çalışmalarında, kültür ve sanatta başarılı işlere imza atıyorlar. Ama bütün bunlarla birlikte bilim ve teknolojiyi de hiçbir zaman ihmal etmiyorlar."

"Siz bizim karşımıza çıkıp teknolojiden, inovasyondan bahsedemezsiniz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir belediye başkanının kendi ilçesinde ve kendi şehrinde durup dertlenmesi halinde iş çıktığını ve hizmet olduğunu belirterek, "Siz İstanbul'un belediye başkanını kaç kere Esneler'de gördünüz? Burası İstanbul'un bir ilçesi değil mi? Büyükşehrin burada yapması gerekenler yok mu? Gelip bunları takip etmezsen bu işler nasıl olacak? Başkan çok geziyor ama onun derdi başka. Başka bir gayretin içerisine düşmüş." diye konuştu.

Karşılarında sürekli yalan söyleyen ve sürekli aldatan bir muhalefet olduğunu ifade eden Varank, Atatürk Havalimanı'nı uzay merkezi yapacağını ilan eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Varank, "Tayyare Mektebi şu anda Hava Harp Okulu olarak faaliyetlerini devam ettiriyor ve aynen faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu ülkede özel teşebbüsler sivil havacılık okulu açtılar. Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un bu ülkede sivil havacılık okulları vardı. Bu okulları CHP, sizin ağa babalarınız kapattı. Onun için siz bizim karşımıza çıkıp teknolojiden, inovasyondan bahsedemezsiniz. Sizin kapasiteniz onları konuşmaya yetmez." diye konuştu.

"Eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne gönderelim"

Mustafa Varank, karşılarında gözlerini karartmış bir yıkım ittifakı olduğunu belirterek, "Bakıyorsunuz PKK'nın sözde liderleri, FETÖ'cüler, Türkiye karşıtı ne kadar oluşum varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. 'İktidara geleceğiz ve teröristleri hapishanelerden çıkaracağız' diyorlar. Bunu Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar." dedi.

Alanda bulunanlardan 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için destek isteyen Varank, "Bu eski Türkiye kalıntılarını tarihin çöplüğüne gönderelim çok farklı Türkiye'ye, farklı ufuklara uyanacağız. Paçamızdan tutup bizi aşağı çekmeye çalışanlar siyasette silinip atılacaklar. O zaman Türkiye, çok daha farklı ve hızlı şekilde yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Burasının açıldığını görseydi babam çok büyük mutluluk duyardı"

Törene TEKNOFEST alanından canlı yayınla bağlanan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da alanda muhteşem bir coşku yaşandığını dile getirerek, "Sadece semalarımızda değil, uzayda da tam bağımsız ve hür olacağımızın müjdesini bize yaşatan milyonlar var." dedi.

Bu teknoloji hamlesinde Özdemir Bayraktar'ın büyük emeği bulunduğunu aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatta bu meydanda kendisi de gençlerimizle, evlatlarımızla öylesine mutlu oluyordu ki bu tam bağımsız Türkiye hayalini adeta burada buluyordu. Ülkemizin, semalarında tam bağımsız olması için terör bölgesinde güvenlik güçlerimizle birlikte yıllarca kendisiyle beraber mücadele verdik. Ömrünün son anına kadar fabrikada yaşadı. Şimdi Esenler Belediyemizde Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin açıldığını, orada gökyüzüne ve yüksek teknolojiye damga vuracak, teknolojinin her alanında çalışacak gençlerimizi görseydi o da çok büyük mutluluk duyardı. Bu merkez vatanımıza, milletimize hayırlı olsun."

"16'ncı bilim merkezimizi Esenler'de açacağız"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise şu anda 16'ncı bilim merkezinin Esenler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşeceğini belirterek, "Avrupa Yakası'ndaki tek bilim merkezimiz Esenler'de inşa edilmiş olacak. Türkiye'deki 6 bin metrekarelik sergi alanına sahip en büyük bilim merkezimiz Esenler'de inşa edilmiş olacak." dedi.

Esenler Bilim Merkezi'nin bir yıl içinde açılması için tüm çalışmalarını yapacaklarını aktaran Mandal, bilim merkezinde gelenekselleşmiş doğa bilimlerinin yanı sıra uzay bilimleri ve afet alanlarında sergiler olacağını, atölye çalışmaları gerçekleştireceklerini anlattı.

Mandal, bugüne kadar açılan bilim merkezlerini 6,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ve 500 bin öğrencinin atölyelere katıldığını belirterek, Esenler Bilim Merkezi ile bu sayının katlanacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin en büyük bilim merkezini açıyoruz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu merkezin Esenler'in gençleri için hayata farklı bir ufuk ve perspektif açacağını söyledi.

Göksu, "14 Mayıs öncesinde, her birimiz bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla beraber artık başkalarının gündemimizi tayin ettiği bir ülke değil, başkalarının gündemini tayin eden bir ülke olmak, hep birlikte yükseleceğimiz, şahlanış döneminin başlangıcı olarak belirlediğimiz 14 Mayıs'a en güçlü desteği verelim diye bir aradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük bilim merkezini inşa edeceklerini belirten Göksu, bu merkeze ilişkin bilgiler verdi.

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar duygularını paylaştı

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar da bugünün çok anlamlı ve tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Ben de Özdemir Bayraktar'ın kardeşi olarak gururlandım ve duygulandım. Bu gurur hepimizin gururu." dedi.

Emeği geçen herkese şahsı ve ailesi adına teşekkür eden Bayraktar, "Sene 1978, Haluk Bayraktar doğmamıştı. Selçuk Bayraktar dünyada yoktu. Özdemir Bayraktar Japonya'dayken Haluk Bayraktar Türkiye'de doğdu. Oradan bir model uçak getirdi. Günlerce uğraştı. Ek pistonlu bir motoru vardı. Biraz uzaktan kumandalı uçak... Günlerce uğraştı, biraz uçuyordu ve hemen düşüyordu. Sonra başka ülkeden aldı geldi ve yine defalarca uçurmaya çalışıyordu." diye konuştu.

Bayraktar, sonrasında Selçuk Bayraktar'ın doğduğunu, babasının onu model uçaklarla haşır neşir ettiğini ve ona bu sevdayı aşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayal ve umut etmek güzeldir, bunları hayata geçirmek daha güzeldi. Özdemir Bayraktar bu hayallerle, bu umutlarla yaşadı. Bu hayallerin bir kısmını hayata geçirdi. Ben inanıyorum ki bu hayalleri ve umutları daha yukarıya taşıyacak Selçuk ve Haluk'a emanet etti. Esenler Bilim Merkezi'nde, burada bulunan anne babaların çocuklarının Selçuk ve Haluk Bayraktar'dan daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum."