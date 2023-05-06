Esendere'de bir ayda 6 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda son bir ayda yürütülen operasyonlarda 6 bin 370 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda son bir ayda yürütülen operasyonlarda 6 bin 370 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde riskli görülen araçlar x-ray taramasına sevk edildi ve arandı.

Dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalarda, araçların çekici kabinlerinin muhtelif yerlerinden dorselerin doğal boşluklarına, yakıt depolarından kaportalardaki çeşitli boşluklara kadar pek çok farklı bölüme gizlenmiş toplam 6 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çoğu bandrolsüz ya da yabancı bandrol taşıyan sigaraların piyasa değerinin 230 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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