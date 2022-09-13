ESDER Başkanı Çelikus, Ahilik teşkilatının yeniden hayata geçirilmesini istedi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, Ahilik teşkilatının yeniden hayata geçirilmesinin Türkiye'yi şaha kaldıracağını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, Ahilik teşkilatının yeniden hayata geçirilmesinin Türkiye'yi şaha kaldıracağını ifade etti.

Çelikus, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ahilik'in bir organizasyonel yapılanma, değerler bütünü olduğunu bildirdi.

Ahilik'in dini, ahlaki, mesleki, ticari, sosyal ve askeri yönleri başta olmak üzere çok boyutlu olduğunu belirten Çelikus, şunları kaydetti:

"Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından kurumsallaştırılmış ve sistematize edilmiştir. Günümüzün esnaf ve KOBİ'lerimize bu açıdan ışık tutan Ahilik, maddi ve manevi kazanç bütünlüğünü sağlamayı hedefler. Ahilik, yaşamayla çalışma arasındaki dengesizlikleri gidererek ticari hayatta kardeşliğe erişilmesine katkı sunar, dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirir."

Ahilik teşkilatının yeniden hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin şaha kalkacağını vurgulayan Çelikus, bu sistemin Selçuklu ve Osmanlı döneminde sosyal adalet, barış ve ilerlemenin teminatı olduğunun altını çizdi.

Çelikus, Ahilik geleneğinin tam yaşatıldığı dönemlerde Türk milletinin idari, askeri ve ekonomik anlamda dünyanın en güçlü devleti haline geldiğine dikkati çekerek, "Uygulaması ve güzel sonuçları olan Ahilik teşkilatının günümüzde hayata geçirilmemesi için hiçbir sebep yok. Yeter ki samimiyetimizi, aklımızı ve ruhumuzu ortaya koyalım." değerlendirmesinde bulundu.