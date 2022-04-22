Esat Karlıdağ: 'Lojistik sektörü desteklerle rahat bir nefes alacak'

Yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Logesa Lojistik kurucusu Esat Karlıdağ, "Lojistik sektörü rahat bir nefes alacak" dedi.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesine ilişkin karar 20 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararnameye göre en az 5 bin metrekare alanı ya da ilgili ülkeye ait en az 50 adet plakalı aracı olan lojistik şirketleri bu destekten faydalanabilecek. Destek miktarı şartları yerine getiren lojistik dağıtım ağı kuruluşları için yıllık yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL olarak açıklandı. Kararı değerlendiren Logesa Lojistik kurucusu Esat Karlıdağ, "Yurt dışı lojistik ağlarının desteklenmesine ilişkin yayınlanan kararname ile lojistik sektörü rahat bir nefes alacak" dedi.

Desteğin kapsamını değerlendiren Karlıdağ, "Yayımlanan kararnameye göre en az 5 bin metrekare alanı ya da ilgili ülkeye ait en az 50 adet plakalı aracı olan lojistik şirketleri bu destekten faydalanabilecek. Destek miktarı şartları yerine getiren lojistik dağıtım ağı kuruluşları için yıllık yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL olarak açıklanmıştır. Bu destek sayesinde pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu olumsuz etkilenen lojistik ağlarına büyük fayda sağlayacak" açıklamalarında bulundu.

"Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu oldukça önemli"

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumunun önemine vurgu yapan Karlıdağ, "Bu sayede taşımacılar ve yük sahipleri aynı platformda buluşmuş olacak. Bu durum, birçok işlemin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Navlun borsalarının kurulumu noktasında da devletin önemli desteği bulunduğunu söyleyebiliriz. Devlet, navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının geliştirilmesi adına en fazla 3.6 milyon TL tutarında bir destekte bulunacak. Bu desteğin yüzde 60 oranında olduğunu belirtmek olanaklı. Devlet tarafından sağlanan destek kapsamında, iş birliği kuruluşların devlet desteklerinden en fazla 5 yıl yararlanabildiklerini de söyleyebiliriz. Elbette alınan kararların her biri, lojistik sektörünün gelişimini mümkün kılacak nitelikte. Bu nedenle devlet desteğinin çok özel ve önemli olduğunu söylemek olanaklı."

Lojistik sektörünün diğer sektörlerin bel kemiği niteliğinde olduğunu vurgulayan Karlıdağ, "Pandemi başta olmak üzere yaşanan olumsuzluklar, sektörü derinden etkilediği için devlet tarafından verilecek olan desteğin önemli olduğunu belirtmek mümkündür. Sağlanan destek ile sektörün yukarı yönlü bir ivme yakalayacağını ifade etmek olanaklı. Pandeminin olumsuz etkilerinin, sağlanan destekler ile azalacağına inanıyoruz. Bu noktada, biz de şirket olarak çalışmalarımızı titizlik ile sürdürecek, sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi