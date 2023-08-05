Eşarj, Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Yeni Tarifeyi Açıkladı

Eşarj, elektrikli araç şarj istasyonlarında yeni bir güncellemeye giderek yeni tarifeleri açıkladı. AC ve DC soketler için uygulanacak olan fiyatlar belirlendi.

Elektrikli araçlara geçiş için dünya genelinde yoğun bir çalışma yürütülürken, BMW'den Tesla'ya kadar birçok markanın satışa sunduğu elektrikli araçlar hem özellikleri hem de tasarımları ile oldukça dikkat çekiyor. Son dönemde ise ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonları zam haberleri ile gündemde. Elektrikli otomobil şarj istasyonlarında yeni bir güncellemeye gildi.

Eşarj için yeni ücret ne oldu?

Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı. Buna göre 22 kVA'a kadar tüm AC soketler için yeni tarife 6.18 TL/KWh üzerinden uygulanacak. Ayrıca 60 kW'a kadar Tüm DC soketler ise 7.32 TL/KWh olarak fiyatlandırılacak.

Daha önceki fiyatlandırmada ise 22 kVA'a kadar tüm AC soketler 6 TL / kWh olarak ücretlendiriliyordu. Ayrıca 60 kW'a kadar Tüm DC soketler ise 6.50 TL / kWh şeklinde bir tarifeye sahipti.

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EPDK mevzuatı gereği, şarj işlemleri tüketilen kWh üzerinden ücretlendirildiğini belirtelim. Ayrıca Eşarj'ın açıklamasına göre fiyatlar, istasyon soketine göre farklılık gösterebilir.

Ağustos 2023 itibarıyla Eşarj istasyonlarında elektrikli otomobil şarj için uygulanan fiyatlandırma şu şekilde:

TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6.18 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler7.32 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7.79 TL / kWh

2022 yılından bu yana uygulanmakta olan tarife şu şekildeydi;

TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL / kWh

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