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Esad Rejimi'nin Hurdaları İran'a, Demir İhracatı Artıyor

Esad Rejimi'nin Hurdaları İran'a, Demir İhracatı Artıyor
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Suriye'de Esad rejiminin harabeye çevirdiği evlerin hurdalarının İran'a satılması sonucu İran'ın demir ve çelik ihracatının arttığı öne sürüldü. İnşaat sektörü temsilcileri, alınan demirlerin test edilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'de Esad rejiminin harabeye çevirdiği evlerin hurdalarını Amerikan ambargosundaki İran'a sattığı, İran'ın da demir çelik ihracatının bu şekilde arttığı öne sürüldü. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, " Suriye, Irak'ta PKK kontrolündeki koridordan hurdaları İran'a satmış. Bizim ülkemize o demirler gelmiyor ancak alınan demirler çekme testleriyle sıkıca kontrol edilmeli" dedi.

Amerikan ambargosundaki İran'da demir ve çelik ihracatı her geçen gün artıyor. Son edinilen verilere göre 2024 yılının ilk 6 ayında İran'ın çelik ihracatının 5 bin 897 ton olduğu öğrenildi.

İran kandan besleniyor

Ambargoya rağmen İran'ın demir ve çelik ihracatının artmasının ise Suriye'de devrilen Esad rejimi sayesinde olduğu öne sürüldü. Suriye'de bombalanarak harabeye çevrilen evlerdeki hurdaların Irak'taki PKK kontrolündeki bölgelerden İran'a geçişinin yapıldığı, İran'ın da bu hurdaları işleyip demir ve çelik yaparak yine usulsüz yollarla başka ülkelere sattığı öğrenildi.

"İnşaatçılar dikkat etmeli"

İran'dan demir ve çeliğin Türkiye'ye gelmediğini belirten sektör temsilcileri ise her ihtimale karşı inşaat firmalarının demir ve çeliklerini test etmesi gerektiğini anlattı.

"Bu kadar demir ihracatının mümkünü yok"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Uzun süredir İran'a uygulanan ambargoda bu tür hırsızlıkları zaten beklemekteydik. Esad'ın askerleri ve PKK/PYD unsurları buradaki hurda demirleri yine kendi koridorlarından, İran'a sattığı aşikardır. İran'a uygulanan ambargoya rağmen İran'ın demir ihracatının arttığı gözlemlenmektedir. Her taraftan ambargo olan ülkede bu kadar demir ihracatının mümkünü yoktur. İran'daki ambargoya rağmen çevre kendi komşu ülkelerine ihracatı söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"Demir çekme testleriyle bu ürünler kontrol edilmeli"

Demir çekme testlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye olarak bizim gözümüzün açık olması gerekiyor. Bu hurda demirler işleniyor ve hem profil hem köşebent hem de inşaat demiri haline getiriliyor. Ancak bunların hiçbiri standart kalitede olmuyor. Bizim ülkemize İran'dan bu ürünler gelmiyor ama yine de demir çekme testleriyle bu ürünler kontrol edilmeli. Her tarafta ambargo varken bu tür bir ihracatın gündeme gelmesi çok yanlıştır. Ayrıca devletin de sıkı denetim yapması gerekmektedir."

Öte yandan Başkan Karslıoğlu, sınır güvenliklerinin de arttırılarak bu ürünlerin giriş ve çıkışlarda kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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