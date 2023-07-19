Erzurum Vergi Tahsilat Oranı Türkiye Ortalamasını Geçti

Erzurum vergi tahsilat oranı düzeyinde yüzde 63.85 olan Türkiye ortalamasını geçti. İl Tahsilat oranı bazında ülkenin en yüksek oranını kaydeden 20 il içinde yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2023 Haziran ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 4 milyar 817 milyon TL tutarındaki verginin 3 milyar 88 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 64,11 olarak gerçekleşti

Erzurum Haziran Ayı Verileri

Erzurum Haziran ayı vergi tahsilat oranı yüzde 64,11 olarak kaydedildi. İl, Türkiye, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 2'inci sırada yer aldı.

Haziran Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak 2023 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 64,11, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 63,58 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 62,21, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,74 oldu.

Haziran Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 4,8 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 9,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 25,5 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 18,83 olarak aktarıldı

Haziran Ayı Bölgesel Tahsilat

Bu yılın ilk 6 aylık diliminde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 3,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 6,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,4 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,89 olarak hesaplandı

Haziran Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 67,62, Kars'ta yüzde 62,29, Erzurum'da yüzde 64,11, Ardahan'da yüzde 55,32, Bingöl'de yüzde 60,69, Muş'ta yüzde 55,80, Erzincan'da yüzde 60,59, Bitlis'te yüzde 46,68, Iğdır'da yüzde 52,26, Ağrı'da yüzde 62,40, Elazığ'da yüzde 43,84, Malatya'da yüzde 52,48, Van'da yüzde 44,21, Hakkari'de yüzde 31,83 olarak açıklandı.

Erzurum 14

Erzurum Vergi tahsilat oranı kaydında ülke sıralamasında 14'üncü sırada yer aldı. Türkiye'de vergi tahsilat oranının en yüksek olduğu 20 il; Kocaeli, Mersin, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Tunceli, Trabzon, Aksaray, Samsun, İzmir, Zonguldak, Bayburt, Rize, Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Erzincan olarak sıralandı. - ERZURUM