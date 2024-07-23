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Erzurum ve Sivas'ta ortak kongre ruhu

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Erzurum Kongresinin 105. Yıldönümü vesilesiyle Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bir araya geldi. İki şehrin Cumhuriyet'e giden yolda önemli birer mihenk taşı olduğu vurgulandı.

Erzurum ve Sivas'ta ortak kongre ruhu

ERZURUM - Erzurum Kongresinin 105. Yıldönümü vesilesiyle Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bir araya geldi.

İlki geçtiğimiz yapılan "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" programı çerçevesinde Erzurum'a gelen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası mensupları, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası mensuplarıyla bir panelde buluştu. Panel öncesi birer konuşma yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, iki şehrin Cumhuriyet'e giden yolda önemli birer mihenk taşı olduğunu, tarihi süreç içinde de hep birbirine yakın iki şehir olduğunu dile getirdiler.

Daha sonra bir sunum yapan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Takım; ekonominin temel sorunları, Türkiye'nin jeopolitik konumu, ulaştırma koridorları ve Erzurum iline ait sosyo-ekonomik göstergeler başlıklarında bilgiler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Erzurum Sivas Politika Ekonomi Güncel Haberler

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