Erzurum ve Bingöl Valileri Çirişli Tünel İnşaatını İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Erzurum-Bingöl arasında yapımı devam eden Çirişli Tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 23 Ağustos 2017'de inşaatına başlanan ve Bingöl-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi'nde yapımı devam eden Çirişli Tüneli'ndeki çalışmalarla ilgili Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'dan brifing aldı. Ardından 4 bin 750 metrelik çift tüp geçişli toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'ne geçerek son durumunu yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Bugün Erzurum ile Bingöl arasında yapımı devam eden Çirişli Tünel inşaatındayız. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce Bayburt Valimizle beraber Kop Tünellerinde ve daha sonra Ağustos ayı içerisinde Rize Valimizle beraber yine yapımı devam eden Kırık ve Dallıkavak Tünellerinde incelemelerde bulunduk. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bize konuyla ilgili bir brifing vermişti. Bugün de Çirişli Tüneli'ndeyiz. Çirişli Tüneli, Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden bir tünelimiz. Çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 9 bin 500 metre. Şu an itibariyle 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda. 4 bin metrelik bölümün yapımı devam ediyor. İnşallah 2025 yılında kalan kısmın ihalesi yapılacak. Tünelin içerisindeki eksik kalan imalatlar ve bağlantı yolları da tamamlandığında burası kuzey-güney aksını birbirine bağlamış olacak. Çalışmalar şu anda tünelin içinde değil, daha çok dışındaki bağlantı yollarında devam ediyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğümüz bu şekilde bize bilgilendirme yaptı. Temennimiz, inşallah kısa süre içerisinde kalan kısmının da tamamlanması ve buranın da hizmete açılması yönünde olacak."

"Konforlu bir yolculuk için çok önemli bir tünel"

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, konforlu bir yolculuk için tünelin büyük önem taşıdığını söyledi. Erzurum Valisi Çiftçi'nin davetiyle tüneli inceleme imkanı bulduklarını ifade eden Vali Usta, "Sayın Erzurum Valimiz teknik bilgileri verdiler. Ben o konuya girmek istemiyorum. Ama sağ olsun Sayın Valimizin davetleriyle biz de Bingöl olarak bugün bu tüneldeki incelemelere katıldık. Bingöl ile Erzurum arasındaki hem yolun kısaltılması hem de konforlu bir yolculuğun yanı sıra çığ düşmeleri ve buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel. Öbür taraftan kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e inmesini sağlayan çok etkili bir tünel. Ben bu çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 12. Bölge Müdürlüğümüze ve Erzurum Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmaya, firma çalışanları ve kara yolları çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi misafir eden Erzurum Valimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Karlıova Kaymakam V. Yedisu Kaymakamı Metin Baskın, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bingöl Karayolları 84. Şube Şefi Sedat Yılmaz ve yüklenici firma yetkilileri inceleme gezisinde valilere eşlik etti. - ERZURUM