Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Erzurum ve Bingöl Valileri Çirişli Tünel İnşaatını İnceledi

Erzurum ve Bingöl Valileri Çirişli Tünel İnşaatını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum ve Bingöl Valileri, Erzurum-Bingöl arasında devam eden Çirişli Tüneli inşaatında brifing aldı ve çalışmaları yerinde inceledi. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte yolculuklar daha konforlu hale gelecek.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Erzurum-Bingöl arasında yapımı devam eden Çirişli Tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 23 Ağustos 2017'de inşaatına başlanan ve Bingöl-Erzurum kara yolu üzerindeki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi'nde yapımı devam eden Çirişli Tüneli'ndeki çalışmalarla ilgili Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'dan brifing aldı. Ardından 4 bin 750 metrelik çift tüp geçişli toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki Çirişli Tüneli'ne geçerek son durumunu yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Bugün Erzurum ile Bingöl arasında yapımı devam eden Çirişli Tünel inşaatındayız. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce Bayburt Valimizle beraber Kop Tünellerinde ve daha sonra Ağustos ayı içerisinde Rize Valimizle beraber yine yapımı devam eden Kırık ve Dallıkavak Tünellerinde incelemelerde bulunduk. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bize konuyla ilgili bir brifing vermişti. Bugün de Çirişli Tüneli'ndeyiz. Çirişli Tüneli, Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden bir tünelimiz. Çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 9 bin 500 metre. Şu an itibariyle 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda. 4 bin metrelik bölümün yapımı devam ediyor. İnşallah 2025 yılında kalan kısmın ihalesi yapılacak. Tünelin içerisindeki eksik kalan imalatlar ve bağlantı yolları da tamamlandığında burası kuzey-güney aksını birbirine bağlamış olacak. Çalışmalar şu anda tünelin içinde değil, daha çok dışındaki bağlantı yollarında devam ediyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğümüz bu şekilde bize bilgilendirme yaptı. Temennimiz, inşallah kısa süre içerisinde kalan kısmının da tamamlanması ve buranın da hizmete açılması yönünde olacak."

"Konforlu bir yolculuk için çok önemli bir tünel"

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, konforlu bir yolculuk için tünelin büyük önem taşıdığını söyledi. Erzurum Valisi Çiftçi'nin davetiyle tüneli inceleme imkanı bulduklarını ifade eden Vali Usta, "Sayın Erzurum Valimiz teknik bilgileri verdiler. Ben o konuya girmek istemiyorum. Ama sağ olsun Sayın Valimizin davetleriyle biz de Bingöl olarak bugün bu tüneldeki incelemelere katıldık. Bingöl ile Erzurum arasındaki hem yolun kısaltılması hem de konforlu bir yolculuğun yanı sıra çığ düşmeleri ve buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel. Öbür taraftan kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e inmesini sağlayan çok etkili bir tünel. Ben bu çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 12. Bölge Müdürlüğümüze ve Erzurum Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmaya, firma çalışanları ve kara yolları çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi misafir eden Erzurum Valimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Karlıova Kaymakam V. Yedisu Kaymakamı Metin Baskın, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bingöl Karayolları 84. Şube Şefi Sedat Yılmaz ve yüklenici firma yetkilileri inceleme gezisinde valilere eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması
img

AKOM saat verdi! Üç ilçe beyaza bürünecek
img

Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz kentinde bulunan petrol için sondaj yapılacağını söyledi
O ilimizde petrol bulundu! Yakında sondaj başlayacak

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.