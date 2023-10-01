Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oto Tamirciler, Demirciler ve Keresteciler Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

İlk olarak, demirci esnafı imalathanelerini gezen Vali Çiftçi, "Esnaf olarak en ağır işi yapan mesleklerden birini icra ediyorsunuz. O nasırlı ellerle, demire şekil verdiğiniz gibi, ekonomiye de büyük katkı sağlıyorsunuz." dedi. Daha sonra Keresteciler Sitesine geçen Vali Mustafa Çiftçi, ağaç ustalarıyla sohbet etti. Vali Çiftçi, "Zekeriyya aleyhisselam marangozlukla geçimini temin etmiştir. Sizler de peygamber mesleğini icra ediyorsunuz. Ülkemizin ve yaşadığımız ilin ekonomik anlamda bel kemiği olan siz sanatkarlarımızın, üreticilerimizin talepleri; bizlerin en öncelikli meselesidir." dedi. - ERZURUM