Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek ilin tarım ve hayvancılık sektörü hakkında bilgi aldı. Borsa yönetimi tarafından yapılan sunumda, çeşitli projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret Borsası'nı ziyaret etti, ilin tarım ve hayvancılık sektörü hakkında bilgi aldı.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkan Hakan Oral, Yönetim Kurulu Üyeleri ve proje ekibi ile bir araya gelen Vali Çiftçi'ye, Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulu Projesi, Süte Değer Projesi, Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı ( ER-OPA) Projesi, Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri ve Projesi, Coğrafi İşaretli Ürünler, Gastro Akademi ve Borsanın üzerinde çalıştığı diğer çalışma ve faaliyetlere ilişkin geniş bir sunum gerçekleştirildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi borsada ağırladıklarını ve proje ekibi tarafından projelerin detaylı bir sunumla anlatıldığını belirtti. Sunumun ardından Vali Çiftçi'ye Osmanlı Döneminde Erzurum'un hudutlarını gösteren bir tablo hediye edildi. Daha sonra Tortum ilçesinde "Süte Değer Projesi" çerçevesinde oluşturulan Süt Toplama Merkezini de ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'a projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM