Erzurum Türkiye'de Konut Satışında 26. Sırada

Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı. Erzurum konut satışında Türkiye sıralamasında 26'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli oldu.

Temmuz 2023 döneminde Erzurum'da bin 42 satış yapıldı. Bunlardan 135 ipotekli ve 907 diğer şekilde satıldı. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 26'ıncı sırada. Temmuz ayı içinde konut satışlarından ilk el satış 294 ve ikinci el satış 748 olarak gerçekleşti. 2022 Temmuz ayında Erzurum'da 653 konut satışı olmuştu. 2015-2022 yılları arasında merkez ilçelerdeki konut satışlarına bakıldığında Aziziye 871, Palandöken 2 bin 159 ve Yakutiye 3 bin 250 satış yapıldığı görülüyor. - ERZURUM