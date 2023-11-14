Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 34. Meslek Komitesi Seyahat Acenteleri Grup İstişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EIT) 2025 Erzurum Turizm başkenti vizyon çalışmaları ve sektör sorunları / çözüm önerileri ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, meslek gruplarının istişare toplantılarına devam ediyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), meslek gruplarının istişare toplantılarına devam ediyor.

34.Meslek Komitesi Seyahat Acenteleri Grup İstişare toplantısı, Komite Başkanı Abdülkadir Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyeleri; Kadir Ovat ve Ersin Aycil ile sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EIT) 2025 Erzurum Turizm başkenti vizyon çalışmaları ve sektör sorunları / çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Şehrimizin turizm vizyonuna katma değer sağlayabilecek başlıkların da ele alındığı toplantı sonrasında istişare toplantılarının ilgili kurum ve kuruluşlarla genişletilerek yapılmasına karar verildi. - ERZURUM