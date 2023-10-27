Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Risk İzleme Komitesi Resmiyet Kazandı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
ETSO Risk İzleme Komitesi, Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla resmiyet kazandı. Komite, AFAD koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürecek.
Çalışmalarını AFAD koordinatörlüğünde yürütülecek olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Risk İzleme Komitesi, Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla resmiyet kazandı.
Başkanlığını Meclis Üyesi Kadir Ovat'ın yapacağı ETSO Risk İzleme Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin eylem planlarının değerlendirildiği toplantıya, AFAD yetkilileri, Risk İzleme Komitesi Üyeleri ve ilgili ETSO personeli katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi